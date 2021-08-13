Resposta imune de vacina da Covid pode ser maior em pessoas fisicamente ativas

Você sabia que manter uma vida fisicamente ativa pode ajudar a turbinar a resposta imune da sua vacina contra a Covid-19? É o que indicou um estudo da Universidade de São Paulo (USP). O benefício da atividade física foi observado principalmente entre os participantes que se mantinham ativos ao menos 150 minutos por semana e não apresentavam comportamento sedentário, ou seja, não passavam mais de oito horas diárias sentados ou deitados. A pesquisa analisou 1.095 voluntários que tomaram as duas doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), especialista em Fisiologia do Exercício e doutor em Educação Física pela USP, traz mais detalhes. Acompanhe!