Resposta imune de vacina da Covid pode ser maior em pessoas fisicamente ativas

Você sabia que manter uma vida fisicamente ativa pode ajudar a turbinar a resposta imune da sua vacina contra a Covid-19? É o que indicou um estudo da Universidade de São Paulo (USP). O benefício da atividade física foi observado principalmente entre os participantes que se mantinham ativos ao menos 150 minutos por semana e não apresentavam comportamento sedentário, ou seja, não passavam mais de oito horas diárias sentados ou deitados. A pesquisa analisou 1.095 voluntários que tomaram as duas doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), especialista em Fisiologia do Exercício e doutor em Educação Física pela USP, traz mais detalhes. Acompanhe!
Considerou-se como “tempo ativo” tanto aquele dedicado aos exercícios e outras atividades de lazer (caminhada, corrida, dança, natação, passear com o cachorro etc.), como também às atividades domésticas (limpar a casa, cuidar do jardim, lavar a roupa na mão), ao trabalho (carregar pesos, realizar consertos) e aos deslocamentos de rotina (andar a pé ou de bicicleta até o trabalho, o supermercado ou a escola, por exemplo). A qualidade da resposta vacinal foi avaliada por meio de diversos testes laboratoriais, sendo os principais aqueles que mensuram a produção total de anticorpos contra o Sars-CoV-2 (IgG total) e a quantidade específica de anticorpos neutralizantes (NAb) – aqueles capazes de impedir a entrada do vírus na célula humana.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Bruno Gualano - 13-08-21.mp3