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Saúde

Repelente, inseticida e fumacê: o que funciona no combate ao mosquito da dengue?

Ouça as dicas do médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Crispim Cerutti

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 fev 2024 às 11:42
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue Crédito: Divulgação
Com o aumento dos casos de dengue por todo país, muitas pessoas recorrem a estratégias para manter longe o mosquito transmissor, o Aedes Aegypti. Repelente, inseticida, fumacê, além do uso de citronela e até de cloro no ralo, São estratégias que prometem afastar o inseto, mas será que funcionam mesmo? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Crispim Cerutti, explica se essas dicas são ou não eficazes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Crispim Cerutti Junior - 06-02-24

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