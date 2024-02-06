Repelente, inseticida e fumacê: o que funciona no combate ao mosquito da dengue?

Com o aumento dos casos de dengue por todo país, muitas pessoas recorrem a estratégias para manter longe o mosquito transmissor, o Aedes Aegypti. Repelente, inseticida, fumacê, além do uso de citronela e até de cloro no ralo, São estratégias que prometem afastar o inseto, mas será que funcionam mesmo? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Crispim Cerutti, explica se essas dicas são ou não eficazes. Ouça a conversa completa!