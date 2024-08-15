Repactuação da BR-101: definição será na B3 e concessionária pode ter concorrentes

O Ministério dos Transportes prevê realizar até o fim deste ano um processo competitivo na B3 para ofertar ao mercado as concessões rodoviárias que estão prestes a passar por repactuação. Entre elas aparece a situação da BR-101/ES/BA. O Ministério tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários no país, que podem gerar um investimento adicional de R$ 110 bilhões. Questionado pela rádio CBN Vitória, o Ministério informa que "a expectativa do Ministério dos Transportes é de que a consulta ao mercado para a otimização e modernização do contrato da BR-101/ES seja realizada em novembro deste ano. Com isso, as obras podem ter início ainda em 2024, o que trará melhorias significativas para a infraestrutura e a segurança da rodovia". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Viviane Esse - 15-08-24.mp3
O que diz a Eco 101, atual concessionária da BR 101:
"O processo de repactuação da Eco101 segue em análise pelos órgãos competentes e a concessionária permanece à disposição para construir a melhor solução viável para a BR-101/ES/BA que atenda ao interesse público.
Independentemente dos processos em curso, a Eco101 continua operando a rodovia e prestando todos os serviços de atendimento aos usuários, incluindo socorro médico e mecânico, veículos de inspeção de tráfego, caminhões para captura de animais e caminhões-pipa para combate a incêndios, além do monitoramento por câmeras para garantir o fluxo do tráfego e celeridade aos atendimentos em ocorrências na via.
Vale destacar que também estão sendo mantidas as obras em andamento e os investimentos necessários para a manutenção da via, sempre com o mesmo padrão de qualidade previsto no contrato de concessão".