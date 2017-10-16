Renova lança fundo de financiamento para cidades impactadas pela lama

Para fomentar o desenvolvimento econômico e social dos municípios ao longo da bacia do Rio Doce, a Fundação Renova lança o Desenvolve Rio Doce, um fundo de financiamento de capital de giro com recursos de R$ 40 milhões para micro e pequenos empresas do Espírito Santo e de Minas Gerais. A iniciativa, que oferece condições especiais de prazo e taxa de juros abaixo do mercado, resulta de um acordo entre a Fundação Renova, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
O projeto será apresentado em Linhares (ES), no dia 16 de outubro, com a participação da diretora de Desenvolvimento Institucional da Renova, Andrea Azevedo, e o diretor-presidente do Bandes, Aroldo Natal Silva Filho. O financiamento facilitado visa a oferecer suporte a empresas com capacidade de expansão e recuperação econômica nas cidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Confira a entrevista com a diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova, Andrea Azevedo.
Entrevista - Fabio Botacin - Andreia Azevedo - 16-10-17.mp3