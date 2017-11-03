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Renova fala sobre os investimentos 2 anos após tragédia em Mariana

Neste domingo (05), completa-se dois anos do rompimento da barragem de Fundão. A lama contaminada por metais hoje é monitorada em Abrolhos, na Bahia

Publicado em 03 de Novembro de 2017 às 17:55

Publicado em 

03 nov 2017 às 17:55
Neste domingo (05), completa-se dois anos do rompimento da barragem de Fundão. A lama contaminada por metais hoje é monitorada em Abrolhos, na Bahia. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, a população ribeirinha, foi profundamente prejudicada com os efeitos do desastre. A Fundação Renova, constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem, faz um balanço de suas atividades durante este tempo. Confira a entrevista com Andrea Azevedo, diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova!
Entrevista - Patricia Scalzer - Andrea Azevedo - 03-11-17.mp3

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