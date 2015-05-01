Renegociação beneficia estados mais ricos e mais endividados, diz secretária da Fazenda

Na última terça-feira (27), o Senado cumpriu acordo fechado com a equipe econômica do governo e aprovou projeto que transfere para 2016 a aplicação dos novos índices de correção das dívidas dos Estados e municípios com a União. Inicialmente, a proposta obrigava o governo a fazer valer os novos índices no prazo de 30 dias, o que reduziria o valor das dívidas que serão pagas pelos Estados e municípios à União. Do contrário, os entes federativos aplicariam os índices atualizados por conta própria. O texto dos senadores modificou o prazo para até 31 de janeiro de 2016.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária da Fazenda do Espírito Santo, Ana Paula Vescovi, analisa que a proposta beneficia apenas estados mais ricos e mais endividados. Ouça.