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Remédios mais caros: saiba como aliviar o bolso

Todos os remédios vendidos no Brasil podem sofrer um aumento de até 4,33% a partir desta segunda-feira (01). A alta vale apenas para remédios vendidos com receita. Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, dá dicas de como economizar na hora de comprar o medicamento

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 19:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 abr 2019 às 19:39
Os preços de todos os remédios vendidos no Brasil podem sofrer um aumento de até 4,33% a partir desta segunda-feira (01) por causa do reajuste anual dos medicamentos. O percentual de alta, estabelecido pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), se deu acima da inflação de 3,75% em 2018. Nos dois últimos anos, o reajuste ficou abaixo da inflação. A alta vale apenas para remédios vendidos com receita.
De acordo com o Ministério da Saúde, esse percentual de quase 4,5% é o teto permitido de reajuste, o que significa que cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Mas, de acordo com o Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), não necessariamente a alteração será sentida de imediato porque farmácias trabalham com estoques. De qualquer forma, é possível economizar com esse novo cenário. Luiz Carlos Cavalcanti, Presidente do Conselho Regional, dá as dicas:
- Fazer a pesquisa de preço é fundamental: sempre pesquisar as diferentes opções de marcas e vendedores que estão presentes no mercado;
- Procura por genéricos: buscar pela substância, e não a marca também ajuda;
- Uso racional de remédios: tem dúvidas sobre qual remédio tomar? A orientação, sempre, é procurar pela explicação de um profissional médico. Nada de tomar remédios em excesso. Afinal, além de comprometer o bolso, você coloca sua saúde em dia;
- Se cadastrar em programas de fidelidade de farmácias, por exemplo, pode ajudar a aliviar o bolso com descontos na compra.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Carlos Cavalcante - 01-04-19.mp3

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