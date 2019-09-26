Remédios em Vitória apresentam diferença de preço de mais de 400%

Você costuma pesquisar o preço de medicamentos? Se é daqueles que compra na farmácia mais próxima, saiba que a diferença entre um estabelecimento e outro pode passar de 400% na hora da compra. O Procon de Vitória percorreu, entre os dias 16 e 17 de setembro, nove farmácias e drogarias instaladas em diferentes regiões da capital e constatou a diferença. No caso do remédio dipirona, uma farmácia vendia o produto por R$ 1,99, e em outra, o mesmo produto era comercializado por R$10,58, uma diferença de 430%. A pesquisa traz também um ranking das farmácias e drogarias com o maior número de itens com menor preço, como explica em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Herica Correa Souza - 26-09-19