Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Remédios em Vitória apresentam diferença de preço de mais de 400%
CONSUMIDOR

Remédios em Vitória apresentam diferença de preço de mais de 400%

Ouça detalhes da pesquisa em uma entrevista com a gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2019 às 11:34
Você costuma pesquisar o preço de medicamentos? Se é daqueles que compra na farmácia mais próxima, saiba que a diferença entre um estabelecimento e outro pode passar de 400% na hora da compra. O Procon de Vitória percorreu, entre os dias 16 e 17 de setembro, nove farmácias e drogarias instaladas em diferentes regiões da capital e constatou a diferença. No caso do remédio  dipirona, uma farmácia vendia o produto por R$ 1,99, e em outra, o mesmo produto era comercializado por R$10,58, uma diferença de 430%. A pesquisa traz também um ranking das farmácias e drogarias com o maior número de itens com menor preço, como explica em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Herica Correa Souza - 26-09-19
Pesquisa Procon Vitória
Pesquisa Medicamentos Procon Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados