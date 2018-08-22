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Remédio que previne infecção pelo HIV está disponível no ES

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 17:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 ago 2018 às 17:29
O método de prevenção à infecção pelo HIV, chamado de prolifaxia pré-exposição (PrEP), já está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. O medicamento pode ser adquirido no Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Está prevista a instalação do serviço PrEP em mais duas unidades, no Espírito Santo, até o fim do ano.
Mas, afinal, como o remédio funciona? A Coordenadora do Programa Estadual de DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Sandra Fagundes, explica que é por meio da ingestão de um comprimido por dia de um medicamento que associa os antirretrovirais será realizada a prevenção. O medicamento se destina para prevenir o casal que possui soro diferente e também homossexuais. A pessoa que entrar no serviço PrEP precisa concordar em utilizar o preservativo para evitar outras doenças sexualmente transmissíveis.
Mas há quem ainda tem dúvidas sobre a diferença entre o vírus HIV e AIDS. De acordo com a coordenadora, a pessoa que tem AIDS já está doente. Ela explica que, ao longo dos últimos anos, ocorreu um aumento de pessoas com HIV positivo que estão sendo identificadas por conta do diagnóstico precoce, mas em uma década ocorreu a diminuição de 10% de queda de pessoas que adoeceram ou morreram pelo vírus HIV. O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é o vírus causador da aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). No entanto, há muitas pessoas soropositivas (com o vírus) que vivem durante anos sem desenvolver a síndrome.
Reportagem da CBN Vitória apontou que o número de pessoas que fazem tratamento de HIV e Aids no Espírito Santo quase triplicou nos últimos cinco anos. Em 2013 o Estado tinha 4.019 pacientes que faziam o uso de antirretrovirais - medicamentos para controle da doença -, no ano passado foram 10.890 pessoas. De acordo com a Sesa, o aumento se deve a dois fatores: mais pessoas estão fazendo o teste de HIV e descobrindo a doença e também porque muitos jovens não usam preservativos nas relações sexuais.
Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Fagundes - 22-08-18.mp3

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