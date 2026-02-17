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Cultura

Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita

Ouça detalhes na entrevista com o diretor artístico da exposição, Marcelo Lages

Publicado em 17 de Fevereiro de 2026 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2026 às 10:43
Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita
Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita Crédito: Rodrigo Gavini
O Palácio Anchieta abrirá as portas a partir de 26 de fevereiro próximo para receber a mostra "O Mestre da Luz e da Sombra", que traz 69 gravuras originais de Rembrandt. A exposição marca o retorno do Espírito Santo ao cenário artístico internacional. O evento tem entrada gratuita e apresenta obras raras do mestre holandês, vindas diretamente de Amsterdã e de vários colecionadores mundiais. Um dos destaques é o ambiente imersivo, onde projeções tecnológicas dão movimento e som às peças clássicas. A estrutura foca na inclusão, oferecendo recursos como legendas em Braille e um autorretrato tátil em 3D. O diretor artístico da exposição, Marcelo Lages, detalha como funcionará o acesso ao público. 
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - MARCELO LAGES - 17-02-26

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