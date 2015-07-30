Relógios para medir pó preto no ar de Vitória

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto da Câmara de Vereadores de Vitória vai propor instalação de relógios na Capital para informar a população sobre índices de poluição do ar. Relatório final envolvendo trabalhos dos últimos quatro meses também irá sugerir a instalação de medidores na Ponta de Tubarão ou no mar de Camburi, disse em entrevista o presidente da CPI, David Esmael (PSB).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Davi Esmael - 30-07-15

O outro lado

Citadas pelo vereador, durante a entrevista à Rádio CBN Vitória, as empresas Vale e ArcelorMittal Tubarão se pronunciaram. A Vale informa que ainda não conhece o conteúdo do relatório e que só irá se manifestar sobre o mesmo quando for oficialmente comunicada pelos órgãos competentes.

Já a ArcelorMittal informa que vai aguardar a apresentação da conclusão dos trabalhos realizados pela Câmara para se pronunciar sobre as ações propostas pela CPI. A empresa comunica também que vem implementando desde março de 2014 um robusto plano de investimentos ambientais da ordem de 100 milhões de dólares, envolvendo novas tecnologias e sistemas de controle ambiental e visando a melhoria contínua através da redução de suas emissões.