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CPI DO PÓ PRETO NA CÂMARA

Relógios para medir pó preto no ar de Vitória

Vereadores vão propor, em relatório final da CPI, a instalação de relógios na cidade para informar a população sobre índices de poluição do ar

Publicado em 30 de Julho de 2015 às 15:22

Publicado em 

30 jul 2015 às 15:22
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto da Câmara de Vereadores de Vitória vai propor instalação de relógios na Capital para informar a população sobre índices de poluição do ar. Relatório final envolvendo trabalhos dos últimos quatro meses também irá sugerir a instalação de medidores na Ponta de Tubarão ou no mar de Camburi, disse em entrevista o presidente da CPI, David Esmael (PSB).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Davi Esmael - 30-07-15
O outro lado
Citadas pelo vereador, durante a entrevista à Rádio CBN Vitória, as empresas Vale e ArcelorMittal Tubarão se pronunciaram. A Vale informa que ainda não conhece o conteúdo do relatório e que só irá se manifestar sobre o mesmo quando for oficialmente comunicada pelos órgãos competentes.
Já a ArcelorMittal informa que vai aguardar a apresentação da conclusão dos trabalhos realizados pela Câmara para se pronunciar sobre as ações propostas pela CPI. A empresa comunica também que vem implementando desde março de 2014 um robusto plano de investimentos ambientais da ordem de 100 milhões de dólares, envolvendo novas tecnologias e sistemas de controle ambiental e visando a melhoria contínua através da redução de suas emissões.
A empresa reforça que vem sendo permanentemente fiscalizada pelos órgãos de controle ambiental estadual e municipal, atendendo todas as suas demandas.

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