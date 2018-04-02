Relógios digitais começam a funcionar até o fim da semana em Vitória

Vitória terá 10 relógios digitais, que vão mostrar a temperatura em trechos da cidade, distribuídos nos principais corredores viários da capital. Além disso, serão instalados 98 novos abrigos de ônibus em 23 avenidas. Desses 10 relógios, dois já foram instalados. Um no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Beira Mar e outro em frente ao Clube dos Oficias, em Camburi. Já o cronograma de instalação dos novos abrigos prevê um trabalho de três anos. Além disso, a empresa contratada também ficará responsável por fazer a manutenção desses equipamentos por dez anos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, os relógios digitais estarão em funcionamento até o final da semana.