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ENTREVISTA

Relógios digitais começam a funcionar até o fim da semana em Vitória

Equipamentos espalhados em 10 locais também vão mostrar a temperatura da cidade

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 20:24

Publicado em 

02 abr 2018 às 20:24
Relógio digital instalado no cruzamento da Leitão da Silva e Nossa Senhora dos Navegantes Crédito: Ouvinte CBN/ Patrícia V.
Vitória terá 10 relógios digitais, que vão mostrar a temperatura em trechos da cidade, distribuídos nos principais corredores viários da capital. Além disso, serão instalados 98 novos abrigos de ônibus em 23 avenidas. Desses 10 relógios, dois já foram instalados. Um no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Beira Mar e outro em frente ao Clube dos Oficias, em Camburi. Já o cronograma de instalação dos novos abrigos prevê um trabalho de três anos. Além disso, a empresa contratada também ficará responsável por fazer a manutenção desses equipamentos por dez anos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, os relógios digitais estarão em funcionamento até o final da semana.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Lenize Loureiro - 02-04-18.mp3
A empresa vencedora da licitação, realizada no final do ano passado, também fará serviços de limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos. O município arrecadará cerca de R$ 15 mil por mês, sendo R$ 1,9 milhão em dez anos pelo uso dos mobiliários na cidade.

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