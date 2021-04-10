Relíquias encontradas no Convento resgatam história do santuário

Dono de um rico acervo histórico, o Convento da Penha está realizando um inventário fotográfico e textual. O trabalho é comandado pela arquivista e especialista em Acervo Fotográfico e Patrimônio, Leila Valle. Ela foi entrevistada da CBN Vitória e explicou o processo de descrever e catalogar cerca de cinco mil documentos históricos. E falou ainda sobre uma série de relíquias, entre imagens, fotos e textos, que ajudam a contar a história do santuário e do Convento, encontradas ao explorar a reserva técnica onde estavam guardados os documentos. Confira!