Relaxamento de medidas contra covid pode agravar 2ª onda, diz estudo

O relaxamento de medidas de combate à propagação do novo coronavírus pode agravar uma segunda onda da covid-19. É o que aponta um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O autor do estudo, Rodrigo Fracalossi de Moraes, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, aponta que a segunda onda não tem sido acompanhada de uma segunda rodada de medidas rigorosas de distanciamento físico, o que amplia os riscos de contágio e a pressão sobre os sistemas de saúde. Isto é, o enfrentamento da pandemia no Brasil pode se tornar um desafio ainda mais complexo caso estados e municípios não imponham medidas mais rigorosas de distanciamento físico. Ouça a entrevista concedida por ele à CBN Vitória: