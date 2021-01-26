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ESTUDO DO IPEA

Relaxamento de medidas contra covid pode agravar 2ª onda, diz estudo

O entrevistado é o técnico de planejamento e pesquisa do Ipea e autor do estudo, Rodrigo Fracalossi de Moraes

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:27

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:27
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
O relaxamento de medidas de combate à propagação do novo coronavírus pode agravar uma segunda onda da covid-19. É o que aponta um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O autor do estudo, Rodrigo Fracalossi de Moraes, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, aponta que a segunda onda não tem sido acompanhada de uma segunda rodada de medidas rigorosas de distanciamento físico, o que amplia os riscos de contágio e a pressão sobre os sistemas de saúde. Isto é, o enfrentamento da pandemia no Brasil pode se tornar um desafio ainda mais complexo caso estados e municípios não imponham medidas mais rigorosas de distanciamento físico. Ouça a entrevista concedida por ele à CBN Vitória:
Entrevista - Patricia Vallim - Rodrigo Fracalossi de Moraes - 26-01-21.mp3

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