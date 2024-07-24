Relatos e “causos” narrados pela neta de imigrantes italianos, Teresa Dall’Armellina Serafini

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, destaque para os “causos”, os relatos interessantes narrados pela neta de imigrantes italianos, Teresa Dall’Armellina Serafini, de 58 anos em 1991. "Rir das próprias adversidades”. Há um elemento cultural na Itália onde humor é frequentemente usado para lidar com dificuldades e tragédias. Esse fenômeno é comum em muitas culturas, mas tem características particulares na Itália. Essa atitude de encontrar humor nas adversidades pode ser vista como uma maneira de manter o otimismo e a esperança, características importantes na cultura italiana. Ouça os detalhes!