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Relatos e “causos” narrados pela neta de imigrantes italianos, Teresa Dall’Armellina Serafini

Na Itália, o humor é frequentemente usado para lidar com dificuldades e tragédias. Esse fenômeno é comum em muitas culturas, mas tem características particulares com os italianos

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jul 2024 às 12:12
Livro Lembranças Camponesas - A tradição oral dos descendentes de italianos de Venda Nova do Imigrante
Livro Lembranças Camponesas - A tradição oral dos descendentes de italianos de Venda Nova do Imigrante Crédito: Agostino Lazzaro, Gleci Avancini Coutinho e Cilmar Franceschetto
Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, destaque para os “causos”, os relatos interessantes narrados pela neta de imigrantes italianos, Teresa Dall’Armellina Serafini, de 58 anos em 1991. "Rir das próprias adversidades”. Há um elemento cultural na Itália onde humor é frequentemente usado para lidar com dificuldades e tragédias. Esse fenômeno é comum em muitas culturas, mas tem características particulares na Itália. Essa atitude de encontrar humor nas adversidades pode ser vista como uma maneira de manter o otimismo e a esperança, características importantes na cultura italiana. Ouça os detalhes!
Nostra Gente - 24-07-24

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