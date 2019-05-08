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Relações, emoções e decisões durante o consumo

A doutora em Neurociência Comportamental, Ana Carolina Souza, afirma que o consumo está voltado para experiências e propósitos e que, é importante para as marcas, compartilhar seus valores com os consumidores

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 19:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 mai 2019 às 19:04
Uma dos maiores problemas para as marcas é impactar positivamente o cliente e de serem lembradas, principalmente, durante um período em que as pessoas estão cada vez mais vulneráveis a grandes informações. A doutora em Neurociência Comportamental, Ana Carolina Souza, afirma que o consumo está voltado para experiências e propósitos e que, é importante para as marcas, compartilhar seus valores com os consumidores. A especialista ministra, logo mais, palestra sobre o assunto no lançamento do Recall de Marcas Rede Gazeta e antecipa as discussões nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Carolina Souza - 08-05-19.mp3

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