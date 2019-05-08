Relações, emoções e decisões durante o consumo

Uma dos maiores problemas para as marcas é impactar positivamente o cliente e de serem lembradas, principalmente, durante um período em que as pessoas estão cada vez mais vulneráveis a grandes informações. A doutora em Neurociência Comportamental, Ana Carolina Souza, afirma que o consumo está voltado para experiências e propósitos e que, é importante para as marcas, compartilhar seus valores com os consumidores. A especialista ministra, logo mais, palestra sobre o assunto no lançamento do Recall de Marcas Rede Gazeta e antecipa as discussões nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!