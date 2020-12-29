Relacionar vacina com volta às aulas é equívoco, diz infectopediatra

Relacionar a disponibilidade de uma vacina contra a covid-19 no Brasil com a possibilidade de retorno às aulas presenciais é um equívoco. A fala é do infectopediatra e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri. Ele explica que as crianças não estão sendo alvo dos estudos de fase 3 das vacinas, e tampouco dos planos de vacinação - conforme afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, no último dia 13. O médico Renato Kfouri é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Para o especialista, de modo geral, as crianças apresentam infecções mais leves, com menos sintomas, e são capazes de disseminar menos o vírus do que indivíduos adultos, explica Kfouri.