Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Relacionar vacina com volta às aulas é equívoco, diz infectopediatra
COVID-19

Relacionar vacina com volta às aulas é equívoco, diz infectopediatra

Ouça entrevista com o infectopediatra e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2020 às 12:35
Relacionar a disponibilidade de uma vacina contra a covid-19 no Brasil com a possibilidade de retorno às aulas presenciais é um equívoco. A fala é do infectopediatra e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri. Ele explica que as crianças não estão sendo alvo dos estudos de fase 3 das vacinas, e tampouco dos planos de vacinação - conforme afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, no último dia 13. O médico Renato Kfouri é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Para o especialista, de modo geral, as crianças apresentam infecções mais leves, com menos sintomas, e são capazes de disseminar menos o vírus do que indivíduos adultos, explica Kfouri.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Kfouri - 29-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados