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CORTES NA EDUCAÇÃO

Reitores mobilizam bancadas para garantir emendas para universidades

Ouça entrevista com o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 12:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2019 às 12:39
Os cortes anunciados pelo Governo Federal poderão chegar a 33% dos recursos utilizados pela Universidade Federal do Espírito Santo para despesas com custeio e capital. Para custeio estão elencados os pagamentos de contas de água, luz, telefonia, energia e vigilância, por exemplo, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o reitor da UFES, Reinaldo Centoducatte.
Outros 3% estão vinculados às verbas de capital, utilizadas, por exemplo, para obras e compra de equipamentos. Para Centoducatte, reitores de universidades de todo o Brasil estão mobilizando as suas bancadas na Câmara dos Deputados como estratégia de garantir o empenho de recursos destinados para a educação entre as emendas impositivas. 68% dos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo possuem renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reinaldo Centoducatte - 17-05-19

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