Reinventando a Festa da Penha, diz Guardião após definir mudanças

Festa da Penha 2019: a Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

A proliferação do coronavírus tem afetado, inclusive, as festas religiosas do Estado, assim como o acesso a símbolos históricos capixabas. Após reunião na tarde desta segunda-feira (16), a Comissão Organizadora da Festa da Penha decidiu que fará o evento de 450 anos sem aglomeração de pessoas, em um formato virtual interativo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha, explica que o momento é de acompanhar as orientações das autoridades da saúde e impedir que mais pessoas sejam fiquem expostas ao risco de contágio.

"As circunstâncias são novas então as decisões também devem ser novas. Por isso chegamos à definição que as romarias não vão acontecer no modelo e nas datas tradicionais. Entre os dias 12 a 20 de abril não teremos essa aglomeração. Mas vamos oferecer novas maneiras de acompanhar esse momento, como pela televisão, internet ou rádio. Estamos estudando o melhor meio", frisou.

Frei Paulo ainda diz que a Festa da Penha está se reinventando, assim como durante os seus 450 anos ela se reinventou. "Temos a possibilidade, por exemplo, de levar as romarias para outras épocas do ano. Podemos estender a festa ao longo do ano, assim que a situação permitir e a organização julgar seguro também", pontuou.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Frei Paulo - 17-03-20

NOTA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PENHA:

A Comissão Organizadora da Festa da Penha, atendendo à necessidade de preservação da saúde pública diante da ameaça de proliferação do Coronavírus, decidiu, em reunião na tarde desta segunda-feira (16), que fará o evento de 450 anos sem aglomeração de pessoas, em um formato virtual interativo.

A nova programação e as atrações estão sendo definidas. Entre o que será mantido estarão transmissões do Oitavário e Missas em diversas plataformas. Sobre as romarias, em seu formato tradicional, serão transferidas e a nova data será definida após o fim das restrições impostas para reunião de pessoas.