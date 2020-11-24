Reinfecção pelo novo coronavírus é possível? Médico explica

Coronavírus Crédito: CDC

Um profissional da saúde capixaba, que preferiu não ser identificado, recebeu dois exames com resultado positivo para a covid-19 em um intervalo de sete meses no Espírito Santo. Morador de Vila Velha, o homem de 31 anos teve a primeira confirmação para o novo coronavírus em um teste PCR em abril, e outra confirmação, com o mesmo tipo de exame, no início de novembro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou sobre a possibilidade de reinfecção do novo coronavírus. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Crispim Cerutti Junior - 24-11-20

O infectologista afirma que essa comprovação é difícil pela falta de armazenamento de material nas coletas, o que acontece em casos estudados de maneira mais específica. "Provavelmente, eles não guardaram o material genético do teste que ele fez lá atrás. Isso é efeito em condições muito controladas. Em algumas situações em que isso aconteceu fora do Brasil, houve a oportunidade de fazer essa comparação. Então, as pessoas publicaram os casos comprovando geneticamente que se tratava de vírus diferente". Ele também cita outras possibilidades para casos suspeitos de reinfecção, embora pouco prováveis. Uma é de que o vírus pode persistir no organismo durante o período; a outra é de que algum dos testes possa ter dado falso positivo.

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou, por nota, que investiga 22 casos de reinfecção no Espírito Santo.

Leia a nota na íntegra: