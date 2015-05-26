ATENÇÃO, CONSUMIDOR

Regras para venda de berços muda após ocorrências de sufocamento

No Espírito Santo, a fiscalização fica a cargo do Instituto Estadual de Pesos e Medidas (Ipem-ES)

Publicado em 25 de Maio de 2015 às 21:30

O Brasil tem nova regra para comercialização de berços, segundo a Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) do dia 21 de maio, que estabelece que todo berço deve ter espaço de, no máximo, 30 milímetros entre as laterais ou extremidades e o colchão. A regra vale para produtos nacionais ou importados. Segundo o Inmetro, no caso do não fornecimento do colchão com o berço, as dimensões apropriadas devem ser especificadas no manual de instruções.No Espírito Santo, a fiscalização fica a cargo do Instituto Estadual de Pesos e Medidas (Ipem-ES). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Fabrício Pereira Borges, agente fiscal do Ipem, diz que a demanda pela mudança na regra para a venda de berços surgiu depois de ocorrências em que crianças tiverem sufocamento no produto. Ele diz que os equipamentos que não estão conforme as novas determinações do Inmetro deverão ser retirados do mercado. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Fabrício Pereira - 25-05-15
Já os pais devem estar atentos a outros cuidados com a criança que está no berço, como o uso incorreto de travesseiros e as pelúcias próximas da criança. Ouça as orientações da pediatra Andréia Portela:
Entrevista - Fábio Botacin - Andrea Portela - 25-05-15

