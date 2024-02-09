Regras para a folia: o que pode e o que não pode nos blocos de rua de Vitória

Blocos de carnaval do Centro de Vitória saem às ruas em protesto Crédito: Fernando Madeira

Prestes a começar a folia pela cidade de Vitória, foliões devem ficar atentos às regras para os blocos de rua. Horários, percursos, som e proibições foram definidos pela prefeitura da Capital e devem ser seguidos para garantir o bem-estar de todos os envolvidos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, detalha o que pode e o que não pode no carnaval de rua do município. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi - 09-02-24

Confira as regras em cada município

Vitória

Os blocos poderão ir às ruas respeitando o horário entre 8h e 19h, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial do dia 30 de janeiro;

Foi estabelecido que os blocos de rua deverão percorrer o itinerário definido pelo município;

Durante os dias oficiais do carnaval, na extensão do trajeto dos blocos que desfilarem no Centro de Vitória, 500 banheiros, papeleiras, caminhões-pipa e ambulância estarão disponíveis, além de um ponto com distribuição de água na Praça Getúlio Vargas;

Obrigações incluem observância das normas municipais, respeito aos limites de local, horário, concentração e dispersão. A fiscalização de posturas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) estará encarregada de monitorar os blocos que receberam licenciamento;

De 10 a 13 de fevereiro, já estão confirmadas as interdições da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar). O trânsito será desviado para a Avenida Princesa Isabel;

Os blocos inscritos com previsão de mais de 2 mil integrantes e com mais de dois anos de existência, que realizaram solicitação, contarão com o apoio de um trio elétrico;

No Centro de Vitória, um Posto de Comando Integrado será montado na Praça Costa Pereira, de acordo com a Prefeitura de Vitória, que também informou que a maior parte do efetivo da Guarda Municipal estará disposta de forma estratégica na cidade para realizar as rondas de forma alinhada com a Polícia Militar;

Também estão previstas blitze, com ênfase na fiscalização dos casos de embriaguez ao volante;