Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Regras para a folia: o que pode e o que não pode nos blocos de rua de Vitória
No Centro

Regras para a folia: o que pode e o que não pode nos blocos de rua de Vitória

Ouça entrevista com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 fev 2024 às 10:58
Blocos de carnaval do Centro de Vitória
Blocos de carnaval do Centro de Vitória saem às ruas em protesto Crédito: Fernando Madeira
Prestes a começar a folia pela cidade de Vitória, foliões devem ficar atentos às regras para os blocos de rua. Horários, percursos, som e proibições foram definidos pela prefeitura da Capital e devem ser seguidos para garantir o bem-estar de todos os envolvidos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, detalha o que pode e o que não pode no carnaval de rua do município. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi - 09-02-24
Confira as regras em cada município
Vitória
Os blocos poderão ir às ruas respeitando o horário entre 8h e 19h, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial do dia 30 de janeiro;
Foi estabelecido que os blocos de rua deverão percorrer o itinerário definido pelo município;
Durante os dias oficiais do carnaval, na extensão do trajeto dos blocos que desfilarem no Centro de Vitória, 500 banheiros, papeleiras, caminhões-pipa e ambulância estarão disponíveis, além de um ponto com distribuição de água na Praça Getúlio Vargas;
Obrigações incluem observância das normas municipais, respeito aos limites de local, horário, concentração e dispersão. A fiscalização de posturas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) estará encarregada de monitorar os blocos que receberam licenciamento;
De 10 a 13 de fevereiro, já estão confirmadas as interdições da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar). O trânsito será desviado para a Avenida Princesa Isabel;
Os blocos inscritos com previsão de mais de 2 mil integrantes e com mais de dois anos de existência, que realizaram solicitação, contarão com o apoio de um trio elétrico;
No Centro de Vitória, um Posto de Comando Integrado será montado na Praça Costa Pereira, de acordo com a Prefeitura de Vitória, que também informou que a maior parte do efetivo da Guarda Municipal estará disposta de forma estratégica na cidade para realizar as rondas de forma alinhada com a Polícia Militar;
Também estão previstas blitze, com ênfase na fiscalização dos casos de embriaguez ao volante;
Duas embarcações — Moreia e Lameirão — estarão ao longo da extensão do trajeto dos blocos, para evitar o lançamento inadequado de resíduos na Baía de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados