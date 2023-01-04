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Verão 2023

Regras de convivência nas praias da capital: o que pode e não pode

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a  Subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal de Vitória, Cristiane Stem, fala sobre o assunto!

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 jan 2023 às 12:10
Praia de Camburi
Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
Ao longo desta semana na CBN Vitória vamos detalhar as regras de convivências nas praias da Grande Vitória. Assuntos como as regras para o trabalho de ambulantes, utilização de caixas de som e passeio com animais domésticos por esses ambientes são alguns dos destaques. Nesta terça-feira (03), a subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal de Vitória, Cristiane Stem, fala sobre as regras na Capital. De acordo com o decreto 21599/2022, publicado no dia 20/12/2022, é necessário que o ambulante de praia, por exemplo, tenha licença para trabalhar na orla de Vitória. Os agentes de proteção ambiental fazem operações por terra, fiscalizando a ocupação da restinga, por exemplo, e por mar, coibindo irregularidades como o som alto em embarcações, como as lanchas. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Cristiane Stem - 04-01-23.mp3

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