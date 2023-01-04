Regras de convivência nas praias da capital: o que pode e não pode

Ao longo desta semana na CBN Vitória vamos detalhar as regras de convivências nas praias da Grande Vitória. Assuntos como as regras para o trabalho de ambulantes, utilização de caixas de som e passeio com animais domésticos por esses ambientes são alguns dos destaques. Nesta terça-feira (03), a subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal de Vitória, Cristiane Stem, fala sobre as regras na Capital. De acordo com o decreto 21599/2022, publicado no dia 20/12/2022, é necessário que o ambulante de praia, por exemplo, tenha licença para trabalhar na orla de Vitória. Os agentes de proteção ambiental fazem operações por terra, fiscalizando a ocupação da restinga, por exemplo, e por mar, coibindo irregularidades como o som alto em embarcações, como as lanchas. Ouça a conversa completa!