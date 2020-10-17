Regras ainda são insuficientes para sustentar eventos, diz empresária

Desde o dia 21 de setembro, o governo do Espírito Santo liberou a realização de eventos sociais para até 100 pessoas - considerando uma pessoas a cada 10 metros quadrados. A partir do próximo dia 23 de outubro, o limite de pessoas por evento vai aumentar para 300 pessoas - considerando um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Em entrevista à CBN Vitória, a empresária e membro dos movimentos "Motivos para comemorar" e "SOS Eventos", Flavia Pacheco, que essa capacidade ainda é insuficiente para custear a realização de festas, principalmente em cerimoniais de grande porte.
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Entrevista - Fabio Botacim - Flavia Pacheco - 17-10-20.mp3
"O que nós pleiteamos é que seja liberada 50% da capacidade do espaço, levando em conta a capacidade liberada pelos Bombeiros. Esse pedido é principalmente para atender espaços muitos grandes, como um cerimonial que temos em Vitória que tem 1.100 metros quadrados. Liberar da mesma forma que foi liberado para outros serviços do ES", explica.