Regras ainda são insuficientes para sustentar eventos, diz empresária

Desde o dia 21 de setembro, o governo do Espírito Santo liberou a realização de eventos sociais para até 100 pessoas - considerando uma pessoas a cada 10 metros quadrados. A partir do próximo dia 23 de outubro, o limite de pessoas por evento vai aumentar para 300 pessoas - considerando um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Em entrevista à CBN Vitória, a empresária e membro dos movimentos "Motivos para comemorar" e "SOS Eventos", Flavia Pacheco, que essa capacidade ainda é insuficiente para custear a realização de festas, principalmente em cerimoniais de grande porte.