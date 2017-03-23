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ENTREVISTA

Regra da Reforma da Previdência pode comprometer pagamento em dia das aposentadorias estaduais

O alerta é do secretário de Estado de Planejamento, Regis Mattos

Publicado em 23 de Março de 2017 às 10:46

Publicado em 

23 mar 2017 às 10:46
Recuo do presidente Michel Temer ao retirar da Reforma da Previdência a aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais pode comprometer pagamento em dia das aposentadorias estaduais. O alerta é do secretário de Estado de Planejamento, Regis Mattos.
Segundo ele, a expectativa é de que o rombo continue avançando, já que as pessoas estão vivendo mais. Se a regra não sofrer mudanças, em até seis anos não haverá como manter em dia o pagamento, alerta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Regis Mattos Teixeira - 23-03-17

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