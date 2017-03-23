Regra da Reforma da Previdência pode comprometer pagamento em dia das aposentadorias estaduais

Recuo do presidente Michel Temer ao retirar da Reforma da Previdência a aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais pode comprometer pagamento em dia das aposentadorias estaduais. O alerta é do secretário de Estado de Planejamento, Regis Mattos.

Segundo ele, a expectativa é de que o rombo continue avançando, já que as pessoas estão vivendo mais. Se a regra não sofrer mudanças, em até seis anos não haverá como manter em dia o pagamento, alerta.