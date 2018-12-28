Regra 86/96 tornará mais difícil o acesso ao benefício integral

O trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição tem até o próximo dia 30 para aproveitar as vantagens da fórmula 85/95, sem o desconto do fator previdenciário. A partir desta data passará a vigor a regra 86/96, conforme previsto por lei sancionada em 2015, o que tornará mais difícil o acesso ao benefício integral.

A partir do dia 31 de dezembro, o trabalhador que pedir para se aposentar por tempo de contribuição terá que observar o novo cálculo para garantir a totalidade do benefício. Isso porque o chamado fator previdenciário terá um aumento de um ponto, tanto para homens quanto para mulheres. Com a mudança, os beneficiários deverão contribuir com o INSS por mais seis meses, como explica em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante.

Pela regra atual, da fórmula 85/95, a soma entre a idade e o tempo de contribuição no caso das mulheres deve ser de pelo menos 85 anos e no caso dos homens, de 95 anos, para que o trabalhador ou trabalhadora tenham direito à aposentadoria com o benefício integral. A partir de 2019, essa soma exigida sobe um ponto para ambos, passando a ser de 86, para mulheres, e 96, para homens, segundo o INSS.