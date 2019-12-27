Registros de laser contra vôos em Vitória expõem brincadeira de risco

Laser em cabine de aeronave Crédito: Divulgação

Brincadeiras perigosas com laser podem causar acidentes aéreos. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), entre janeiro e novembro, foram 23 registros no Aeroporto de Vitória. O número, apesar de não parecer assustador, é maior do que o registrado em aeroportos com muito mais movimento, como Congonhas (SP) e Santos Dumont(RJ). Geralmente, a incidência ocorre no pouso, momento em que as aeronaves estão próximas ao chão e dos pilotos exige-se muita atenção. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Major Wellington Luiz Kunsch, Chefe de Operações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), explica que o faixo de luz quando atinge o visão de quem estiver no comando da aeronave pode potencializar os riscos envolvidos na operação de pouso, considerada uma das mais delicadas numa viagem. Confira:

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MAIS INFORMAÇÕES

- O Eurico de Aguiar Salles é o terceiro maior alvo de brincadeiras perigosas com laser em todo o Brasil. Neste ano, o mês em que mais foi registrada a incidência de raio laser foi fevereiro, com 8 casos;

- De 2013 até este ano foi observada uma queda significativa no número de ocorrências registradas - que saíram de 181 para 23, até novembro;

- O Código Penal Brasileiro prevê punições para quem comete essa prática. De acordo com o artigo 261, expor a algum perigo uma aeronave, ou praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o voo é um crime cuja pena varia de quatro a cinco anos de prisão. Se o ato resultar em queda ou destruição de aeronave, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão;

- O número, apesar de não ser assustador, é maior do que o registrado em aeroportos com muito mais movimento, como Congonhas, em São Paulo, São José dos Pinhais, na região de Curitiba, e Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro.

Piloto há 38 anos, Álvaro Santana é ex-presidente do Aeroclube do Espírito Santo, localizado em Vila Velha. Ele conta que também já foi alvo de disparos de raio laser;

- Uma das explicações para a alta incidência de laser em Vitória, segundo o major Sergio Anechini, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), é o fato de o campo de aviação estar localizado no meio de um centro urbano. “Existem outros aeroportos maiores que ficam mais afastados e não registram tantos casos como aqui. Ainda assim, é um assunto que requer atenção” avalia;

- O Código Penal Brasileiro prevê punições para quem comete essa prática. De acordo com o artigo 261, expor a algum perigo uma aeronave, ou praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o voo é um crime cuja pena varia de quatro a cinco anos de prisão. Se o ato resultar em queda ou destruição de aeronave, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão;

- O laser ofusca muito. Quando você mais está concentrado vem o facho de luz em sua direção e a primeira reação é virar o rosto no outro sentido. Ele atrapalha muito a visão e tira a concentração de quem pilota.