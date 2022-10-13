Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Regionalização na Receita Federal: superintendente explica o processo
Economia

Regionalização na Receita Federal: superintendente explica o processo

Ouça entrevista com o superintendente da 7ª Região Fiscal, Flávio José Passos Coelho

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2022 às 11:03
Prédio da Receita Federal, na Avenida Beira Mar, em Vitória
Prédio da Receita Federal, na Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Nas últimas semanas foi destaque na programação da CBN Vitória a informação de que a Receita Federal está num processo interno de reorganização e de que isso poderia esvaziar a estrutura de comando e a autonomia de Alfândega de Vitória. As informações foram trazidas pelo comentarista Abdo Filho. A Receita informou que a instituição está num debate interno sobre melhorias de processos, disse que a regionalização é uma realidade, mas nega a possibilidade de esvaziamento da Alfândega. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da 7ª Região Fiscal (reúne as operações de Rio de Janeiro e Espírito Santo), Flávio José Passos Coelho, detalha esse cenário. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Flávio José Passos Coelho - 13-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados