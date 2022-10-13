Regionalização na Receita Federal: superintendente explica o processo

Nas últimas semanas foi destaque na programação da CBN Vitória a informação de que a Receita Federal está num processo interno de reorganização e de que isso poderia esvaziar a estrutura de comando e a autonomia de Alfândega de Vitória. As informações foram trazidas pelo comentarista Abdo Filho. A Receita informou que a instituição está num debate interno sobre melhorias de processos, disse que a regionalização é uma realidade, mas nega a possibilidade de esvaziamento da Alfândega. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da 7ª Região Fiscal (reúne as operações de Rio de Janeiro e Espírito Santo), Flávio José Passos Coelho, detalha esse cenário. Ouça as explicações completas!