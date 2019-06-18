Região Serrana do ES tem ocupação de hotéis acima de 90% no feriadão

Pedra Azul: região com grande concentração hoteleira em Domingos Martins Crédito: Tadeu Bianconi/Sebrae

Quem quer curtir o feriado de Corpus Christi em um clima mais ameno no Espírito Santo sabe que a Região Serrana é o destino certo. No entanto, quem deixou para procurar hotéis e pousadas de última hora não vai ter facilidade em encontrar quartos disponíveis. A região, lembrada pela temperatura próxima dos 10 graus durante o período, já está com 95% de ocupação da rede hoteleira. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES).

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Associação, Gustavo Guimarães, afirma que a transição do outono para o inverno, atrativa para turistas que buscam o frio, e as festividades no município de Castelo, tradicional pelos tapetes de Corpus Christi, são os fatores para a alta procura por acomodações na região. Segundo ele, a pequena rede hoteleira do município, faz com que a procura se estenda para as cidades vizinhas.

"Como a rede hoteleira na região de Castelo ainda é pequena, isso acaba envolvendo toda a região de Venda Nova (do Imigrante) até Domingos Martins. Alguns hotéis dessa região já estão com 90%, 95% de ocupação, praticamente esgotada, em função tanto do clima mais ameno, já que está entrando no clima da alta temporada na região das montanhas, quanto também a tradição da construção dos tapetes, que é uma tradição no Espírito Santo, sobretudo na região de Castelo", explicou.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Gustavo Guimarães - 18-06-19.mp3

Litoral cria novas alternativas

A região litorânea do Estado registra baixa procura, muito por conta do clima desfavorável para o lazer nas praias capixabas. No entanto, outro evento religioso de destaque pode criar uma perspectiva de maior procura. Os 'Passos de Anchieta', tradicional caminhada que sai de Vitória até o litoral Sul do Estado, em Anchieta, deve movimentar o ramo hoteleiro nos municípios por onde passam os participantes.

"A região de Guarapari e Anchieta vem tendo uma nível de reservas um pouco tímido, entre 35 e 40%, com alguns hotéis tendo uma procura ainda menor que isso. Mas, temos uma perspectiva muito grande com a realizada dos Passos de Anchieta, em que há uma necessidade de acomodação e hospedagem. Então, as pessoas procuram os hotéis em cima da hora e há uma expectativa maior de procura no feriado em função desse evento", ressaltou.

Praia da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Secundo Rezende/Drone

Turismo de lazer cresce em Vitória

A capital Vitória, historicamente conhecida por um forte turismo corporativo, voltado para os negócios, vêm surpreendendo no turismo de lazer. Em janeiro, a cidade registrou a maior ocupação dos últimos cinco anos. Para o feriado de Corpus Christi, mais de 80% dos hotéis já estão ocupados no município.

"Houve uma queda expressiva no turismo de negócios no Estado. Vitória, por ter essa vertente, precisou se reinventar. A hotelaria teve que realizar mudanças para se adequar, investindo no turismo de lazer. Então ações da rede hoteleira, dos governos municipais e estaduais e outros entes ao longo dos anos estão revertendo para bons resultados atualmente", explicou.