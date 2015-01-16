Região Metropolitana de Vitória será efetivada com Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

Nesta semana, houve a publicação no Diário Oficial da União do Estatuto da Metrópole. Esse passo é definitivo para a implementação de projetos que articulem a Região Metropolitana de Vitória, e não apenas das cidades mais próximas à capital. As ações previstas no Estatuto da Metrópole deverão ser conduzidas por meio de uma estrutura administrativa interfederativa, como o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), ligado ao Instituto Jones Santos Neves. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a diretora presidente da Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, explica que as sete cidades (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) vão articular em conjunto ações para melhorar a qualidade de vida dos moradores em assuntos comuns, como mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente, segurança, educação e saúde, sob a coordenação do Governo do Estado.A coordenadora de Estudos Territoriais do Instituto, Latussa Monteiro, que também participou da entrevista, explica que existe uma grande análise sobre os problemas e desafios da região no Comdevit, o que já coloca a região capixaba num patamar avançado a partir do momento em que o novo estatuto entra em vigor. Ouça e entenda os detalhes: