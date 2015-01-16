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ENTREVISTA

Região Metropolitana de Vitória será efetivada com Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

As ações previstas no Estatuto da Metrópole deverão ser conduzidas pelo Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit)

Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 21:15

Publicado em 

15 jan 2015 às 21:15
Nesta semana, houve a publicação no Diário Oficial da União do Estatuto da Metrópole. Esse passo é definitivo para a implementação de projetos que articulem a Região Metropolitana de Vitória, e não apenas das cidades mais próximas à capital. As ações previstas no Estatuto da Metrópole deverão ser conduzidas por meio de uma estrutura administrativa interfederativa, como o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), ligado ao Instituto Jones Santos Neves. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a diretora presidente da Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, explica que as sete cidades (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) vão articular em conjunto ações para melhorar a qualidade de vida dos moradores em assuntos comuns, como mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente, segurança, educação e saúde, sob a coordenação do Governo do Estado.A coordenadora de Estudos Territoriais do Instituto, Latussa Monteiro, que também participou da entrevista, explica que existe uma grande análise sobre os problemas e desafios da região no Comdevit, o que já coloca a região capixaba num patamar avançado a partir do momento em que o novo estatuto entra em vigor. Ouça e entenda os detalhes:
Entrevista - Fábio Botacin - Andrezza Rosalém e Latussa Monteiro - 15-01-15

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