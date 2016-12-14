Depois de mais de 40 anos, a Região Metropolitana da Grande Vitória voltará a contar com um Plano de Desenvolvimento. Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, a proposta será formulada com base em quatro eixos: meio ambiente, mobilidade urbana, ordenamento territorial e desenvolvimento econômico. O Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Vitória tem que ser votado pela Assembleia Legislativa até janeiro de 2018.