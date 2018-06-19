Refugiados: mais de 68 milhões de pessoas vivem fora de seus países

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), divulgado nesta terça-feira (19), aponta que 68,5 milhões de pessoas foram deslocadas até o final de 2017 de seus países de origem. Entre elas, 16,2 milhões foram deslocadas de forma forçada em 2017 pela primeira vez ou repetidamente, indicando um grande número de pessoas em movimento e o equivalente a 44.500 mil pessoas sendo deslocadas a cada dia, ou uma pessoa se deslocando a cada dois segundos. No Espírito Santo, venezuelanos e senegaleses aparecem como a maior parte dos refugiados.