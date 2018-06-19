Refugiados: mais de 68 milhões de pessoas vivem fora de seus países

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), divulgado nesta terça-feira (19), aponta que 68,5 milhões de pessoas foram deslocadas até o final de 2017 de seus países de origem. Entre elas, 16,2 milhões foram deslocadas de forma forçada em 2017 pela primeira vez ou repetidamente, indicando um grande número de pessoas em movimento e o equivalente a 44.500 mil pessoas sendo deslocadas a cada dia, ou uma pessoa se deslocando a cada dois segundos. No Espírito Santo, venezuelanos e senegaleses aparecem como a maior parte dos refugiados.
No Estado, desde 2015, o trabalho em torno de refugiados - e pessoas que saem de seus países de origem - tem o auxílio por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM). O objetivo do programa é garantir que pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio tenham acesso a direitos e serviços no Brasil. A professora Brunela Vincenzi, Coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Acnur na Ufes e Presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Universidade, detalha mais informações sobre o programa.
Entrevista - Fábio Botacin - Brunela Vincenzi - 19-06-18.mp3