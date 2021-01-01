Reformas, dívida pública e fim do auxílio emergencial vão ditar 2021

A dívida pública do Brasil atingiu o patamar aproximado de R$ 6,5 trilhões em 2020 - cerca de 90% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas no país. Isso significa que 2021 começa com a economia brasileira tendo que lidar um dos maiores endividamentos da história. Neste cenário, o doutor em Economia e professor da Unicamp, Marcio Pochmann, analisa quais são os desafios econômicos do Brasil em 2020. Há destaque ainda para o fim do auxílio emergencial, que vai impactar o orçamento dos beneficiários. Ouça!