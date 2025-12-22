Reforma tributária: o que você precisa saber sobre o início da transição em 2026!

Novidades no sistema tributário a partir do ano que vem. A Reforma Tributária entra em vigor em 2026, mas a transição será gradual até 2033. A partir de 2033, então, terá a vigência total do novo modelo tributário no país. Na prática, com a Reforma, o Brasil passará a ter um IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) Dual, composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), federal, e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de estados e municípios. Na prática, o que muda pra os cidadãos e para as empresas?