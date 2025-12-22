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Economia

Reforma tributária: o que você precisa saber sobre o início da transição em 2026!

Quem explica é o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa

Publicado em 22 de Dezembro de 2025 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2025 às 11:10
Reforma tributária
Reforma tributária Crédito: Shutterstock
Novidades no sistema tributário a partir do ano que vem. A Reforma Tributária entra em vigor em 2026, mas a transição será gradual até 2033. A partir de 2033, então, terá a vigência total do novo modelo tributário no país. Na prática, com a Reforma, o Brasil passará a ter um IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) Dual, composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), federal, e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de estados e municípios. Na prática, o que muda pra os cidadãos e para as empresas?
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com a simplificação dos impostos sobre consumo, os cidadãos passam a ter mais clareza sobre quanto pagam de tributos em produtos e serviços. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Benicio Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernnada Queiroz - Benicio Costa - 22-12-25.mp3

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