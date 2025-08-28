Reforma tributária: o que muda para o consumidor a partir de janeiro do próximo ano?

A partir do ano que vem, começam a ser dados os primeiros passos para a implementação da reforma tributária. O fim da cobrança dos tributos da origem e migrando a taxação para o destino é uma das principais mudanças do novo sistema de tributação. Mesmo diante de um cenário novo, há uma grande expecatativa de que nem o governo estadual, nem os municípios vão perder arrecadação. O principal dever de casa do Espírito Santo será reter investimentos e empresas, evitando a migração de empreendimentos para outras regiões do país. Entre 2026 e 2032 saem de cena gradativamente o ICMS e ISS (estadual e municipal) e os impostos federais PIS, Cofins e IPI para ser aplicado o Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), que é chamado também de IVA Dual por ser composto do IBS e CBS, o primeiro destinado aos cofres dos entes subnacionais e o segundo para a União. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, e o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, debatem o tema.