Reforma tributária: imposto pago por empresas pode aumentar 70%, calcula entidade

No último dia 25, o governo federal entregou ao Congresso Nacional a segunda etapa da reforma tributária. Um cálculo feito pela Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que a proposta deve aumentar em até 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas. Isso porque, se por um lado, a intenção é reduzir o Imposto de Renda (IR) para empresas, que hoje é de 25%, para 22,5% em 2022 e para 20% em 2023, por outro, o governo que taxar lucros e dividendos em 20% na fonte. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Superior e head de Estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, explica que "se o governo quer taxar lucros, ele precisa reduzir a carga tributária". Ouça: