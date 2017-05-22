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DEBATE

Reforma Trabalhista: quem ganha e quem perde?

Acompanhe debate com a participação do advogado Alberto Nemer e do juiz do Trabalho Marcelo Tolomei

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 12:20

Publicado em 

22 mai 2017 às 12:20
A Reforma Trabalhista chega ao Senado, após texto aprovado na Câmara dos Deputados por 296 votos a favor contra 177. O texto atual é defendido pelo governo como uma forma de flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Por outro lado, há quem defenda que a reforma vai precarizar ainda mais o mercado de trabalho. O projeto mexe em cem pontos da legislação.  No CBN Vitória desta segunda-feira (22) os principais pontos da reforma foram debatidos entre o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer e o juiz do Trabalho e Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais, Marcelo Tolomei. 
Debate - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer e Marcelo Tolomei - 22-05-17

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