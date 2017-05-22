Reforma Trabalhista: quem ganha e quem perde?

A Reforma Trabalhista chega ao Senado, após texto aprovado na Câmara dos Deputados por 296 votos a favor contra 177. O texto atual é defendido pelo governo como uma forma de flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Por outro lado, há quem defenda que a reforma vai precarizar ainda mais o mercado de trabalho. O projeto mexe em cem pontos da legislação. No CBN Vitória desta segunda-feira (22) os principais pontos da reforma foram debatidos entre o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer e o juiz do Trabalho e Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais, Marcelo Tolomei.