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Reforma política: saiba o que muda nas eleições de 2018

Confira mais detalhes do assunto numa entrevista junto ao ex-juiz eleitoral e advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro

Publicado em 16 de Outubro de 2017 às 11:21

Publicado em 

16 out 2017 às 11:21
Após meses de discussão foram aprovados pontos da Reforma política. Entre as novidades estão a criação de um fundo com recursos públicos para financiar campanhas para compensar o fim das doações de empresas (proibida pelo Supremo Tribunal Federal), a adoção de uma cláusula de desempenho para os partidos, o fim de coligações partidárias a partir de 2020 e a determinação de um teto de gastos para candidaturas. Confira mais detalhes do assunto numa entrevista junto ao ex-juiz eleitoral e advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Danilo de Araujo Carneiro - 16-10-17

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