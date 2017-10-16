Reforma política: saiba o que muda nas eleições de 2018

Após meses de discussão foram aprovados pontos da Reforma política. Entre as novidades estão a criação de um fundo com recursos públicos para financiar campanhas para compensar o fim das doações de empresas (proibida pelo Supremo Tribunal Federal), a adoção de uma cláusula de desempenho para os partidos, o fim de coligações partidárias a partir de 2020 e a determinação de um teto de gastos para candidaturas. Confira mais detalhes do assunto numa entrevista junto ao ex-juiz eleitoral e advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro. Confira!