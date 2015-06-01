Reforma política pode piorar estrutura política vigente, avalia especialista

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última semana o fim da releição para cargos executivos. Na primeira semana de votação da proposta de reforma política outras duas alterações à legislação atual foram feitas: restrições de acesso de pequenos partidos ao fundo partidário e permissão de doações de empresas a legendas.
Em entrevista ao CBN Vitória desta segunda-feira (01), o professor Doutor em Ciências Políticas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paulo Roberto Figueira Leal, fala sobre as repercussões da reforma.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Roberto Figueira Leal - 01-06-15