Reforma de estradas no interior do Espírito Santo vão atingir 18 municípios

Um conjunto de obras promete garantir melhorias nas rodovias estaduais ao longo do interior do Estado. Decreto assinado pelo Governo do Estado liberou os primeiros R$ 49,4 milhões para o Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior Capixaba, que prevê – em até dois anos – um investimento adicional de R$ 100 milhões em intervenções. Ao todo, serão, aproximadamente, 170 km em obras.

As obras serão executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES). No total, serão 14 intervenções em pontes, cinco obras de recuperação de rodovias e duas obras de implantação de novas vias. Serão beneficiados diretamente 18 municípios: Apiacá, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Divino São Lourenço, Guaçuí, Itapemirim, Itarana, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pedro Canário, Rio Bananal, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Vargem Alta.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor geral do DER-ES, Ênio Bergoli, diz que entre os trechos que serão contemplados nessas cidades estão: a ES 010 Norte, entre o trevo de Coqueiral de Aracruz e Vila do Riacho; a rodovia entre Santa Teresa e São Roque do Canaã; a ligação entre a BR 262 e Vargem Alta; e o trecho de Colatina a Marilândia.