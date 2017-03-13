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MOBILIDADE

Reforma de estradas no interior do Espírito Santo vão atingir 18 municípios

Interior do Espírito Santo terá reforma de 170 km de rodovias e pontes

Publicado em 13 de Março de 2017 às 17:55

Publicado em 

13 mar 2017 às 17:55
Um conjunto de obras promete garantir melhorias nas rodovias estaduais ao longo do interior do Estado. Decreto assinado pelo Governo do Estado liberou os primeiros R$ 49,4 milhões para o Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior Capixaba, que prevê – em até dois anos – um investimento adicional de R$ 100 milhões em intervenções. Ao todo, serão, aproximadamente, 170 km em obras.
As obras serão executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES). No total, serão 14 intervenções em pontes, cinco obras de recuperação de rodovias e duas obras de implantação de novas vias. Serão beneficiados diretamente 18 municípios: Apiacá, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Divino São Lourenço, Guaçuí, Itapemirim, Itarana, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pedro Canário, Rio Bananal, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Vargem Alta.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor geral do DER-ES, Ênio Bergoli, diz que entre os trechos que serão contemplados nessas cidades estão: a ES 010 Norte, entre o trevo de Coqueiral de Aracruz e Vila do Riacho; a rodovia entre Santa Teresa e São Roque do Canaã; a ligação entre a BR 262 e Vargem Alta; e o trecho de Colatina a Marilândia. 
Entrevista - Fabio Botacin - Enio Bergoli - 13-03-17.mp3

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