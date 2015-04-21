Reforma de bonde preserva passado de Vitória e Vila Velha; ouça as histórias

Ícone da história capixaba, o Bonde 42 está passando por uma restauração e será reaberto para visitação no próximo dia 29 de abril, a partir das 19 horas, na Casa da Memória, localizada na Prainha, de acordo com a Prefeitura de Vila Velha. No dia 12 de abril de 1912, dois bondes elétricos foram inaugurados em Vila Velha e, cinco meses depois, a empresa Viação Elétrica comprou mais dois conjuntos e uma gôndola. Os bondes circulavam por dez quilômetros de trilhos por toda a cidade. Um saía do Centro, outro de Paul, e o cruzamento dos dois acontecia na Estação de Aribiri.

Milhares de moradores da Grande Vitória ainda guardam lembranças dessa época de transporte público por bonde. Um deles em especial, Edward Athayde, resolveu colocar essas histórias no livro "Memória do menino... e de sua velha vila". Em entrevista ao programa CBN Vitória, o autor faz um resgate histórico daquela Vila Velha ainda cortada pelos trilhos. "Como o bonde era pontual, as pessoas se conheciam pois sempre frequentavam no mesmo horário. Vimos o crescimento de bairros como Ataíde, Aribiri e Argolas, Glória e também Garrido. É uma saudade muito boa", disse.

O historiador Estilaque Ferreira dos Santos, também na entrevista, relatou que a circulação de bondes era anterior à construção das Cinco Pontes. "Vitória já tinha bondes quando a ponte foi construída, em 1929. E em Vila Velha ele já começou com equipamentos elétricos. Era um transporte de integração social também, numa época em que não havia ônibus", disse.

Ouça a entrevista completa e conheça mais dessa história das duas cidades:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Memória do bonde - 21-04-15

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