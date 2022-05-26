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Cidades

Reforma das pontes de Camburi, Ilha do Frade e Ayrton Senna deve fica pronta em um ano

A nova proteção será feita de aço inox para evitar ferrugem e corrosão provocadas principalmente pela maresia

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2022 às 11:50
Modelo de guarda-corpo instalado no final da Praia de Camburi é o mesmo que será colocado nas pontes Ayrton Senna, da Ilha do Frade e de Camburi
Modelo de guarda-corpo instalado no final da Praia de Camburi é o mesmo que será colocado nas pontes Ayrton Senna, da Ilha do Frade e de Camburi Crédito: Divulgação I Prefeitura de Vitória
Três pontes de Vitória, duas delas em pontos estratégicos no trânsito da Capital, serão reformadas. São elas as pontes de Camburi, Ayrton Senna, e da Ilha do Frade. O edital de licitação para a troca dos guarda-corpos foi lançado pela prefeitura de Vitória na última terça-feira (24) e preveem um custo de R$ 5,1 milhões para as obras, que devem ser concluídas até maio de 2023. Quem explica é o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Amorim - 26-05-22
O secretário afirma que a intenção da administração municipal é fazer a obra nas três pontes de forma simultânea e que todo o processo de manutenção leve entre nove e dez meses. Ele também garantiu que a mobilidade não será afetada. A nova proteção será feita de aço inox para evitar ferrugem e corrosão provocadas principalmente pela maresia. Atualmente, os guarda-corpos dessas pontes são feitos de concreto. A ordem de serviço está prevista para o final de junho e o início de julho deste ano.

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