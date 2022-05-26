Reforma das pontes de Camburi, Ilha do Frade e Ayrton Senna deve fica pronta em um ano

Três pontes de Vitória, duas delas em pontos estratégicos no trânsito da Capital, serão reformadas. São elas as pontes de Camburi, Ayrton Senna, e da Ilha do Frade. O edital de licitação para a troca dos guarda-corpos foi lançado pela prefeitura de Vitória na última terça-feira (24) e preveem um custo de R$ 5,1 milhões para as obras, que devem ser concluídas até maio de 2023. Quem explica é o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

O secretário afirma que a intenção da administração municipal é fazer a obra nas três pontes de forma simultânea e que todo o processo de manutenção leve entre nove e dez meses. Ele também garantiu que a mobilidade não será afetada. A nova proteção será feita de aço inox para evitar ferrugem e corrosão provocadas principalmente pela maresia. Atualmente, os guarda-corpos dessas pontes são feitos de concreto. A ordem de serviço está prevista para o final de junho e o início de julho deste ano.