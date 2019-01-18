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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Reforma da Previdência: um dos grandes desafios do Brasil

Em entrevista ao CBN Vitória, o economista Paulo Tafner explica a necessidade de mudanças

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 13:01

Publicado em 

18 jan 2019 às 13:01
Apontada como uma das principais prioridades do governo Jair Bolsonaro (PSL) a polêmica reforma da Previdência divide opiniões. Muitos especialistas defendem que a reforma é fundamental para evitar a falência do setor previdenciário brasileiro. É o que explica Paulo Tafner, economista, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e especialista em Previdência.
Tafner e Armínio Fraga são os idealizadores do projeto de reforma que está em análise pelo ministro da Economia Paulo Guedes. Paulo Tafner também é autor do livro ‘Reforma da Previdência: Porque o Brasil não pode esperar?’, junto com Pedro Fernando Nery. Destinada não somente aos economistas, mas para o público geral, a obra apresenta um panorama e uma proposta criada pelos autores. Confira! 
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Tafner - 18-01-19
 

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