Reforma da Previdência: um dos grandes desafios do Brasil

Apontada como uma das principais prioridades do governo Jair Bolsonaro (PSL) a polêmica reforma da Previdência divide opiniões. Muitos especialistas defendem que a reforma é fundamental para evitar a falência do setor previdenciário brasileiro. É o que explica Paulo Tafner, economista, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e especialista em Previdência.

Tafner e Armínio Fraga são os idealizadores do projeto de reforma que está em análise pelo ministro da Economia Paulo Guedes. Paulo Tafner também é autor do livro ‘Reforma da Previdência: Porque o Brasil não pode esperar?’, junto com Pedro Fernando Nery. Destinada não somente aos economistas, mas para o público geral, a obra apresenta um panorama e uma proposta criada pelos autores. Confira!