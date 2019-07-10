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Reforma da Previdência: entenda as regras de transição

Confira mais detalhes na entrevista concedida pelo Advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcellos

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 19:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 jul 2019 às 19:40
O tema do dia é a reforma da Previdência. Em meio ao início da votação do texto da reforma, em Brasília, discute-se sobre as regras de transição do texto-base. A reforma, de forma gera, vai exigir uma idade mínima maior para os servidores se aposentarem. Hoje, a idade mínima é de 55 para mulheres e 60 para homens. Agora, vai subir para 62 anos para elas e 65 anos para eles.
A proposta da reforma da Previdência prevê seis regras de transição para os novos critérios de aposentadoria, que equiparam exigências do setor público e privado e fixa idade mínima, ao longo de 14 anos. Rafael Vasconcellos, Advogado especialista em Direito Previdenciário, é quem detalha esse cenário em entrevista ao CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Vasconcelos - 10-07-19.mp3

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