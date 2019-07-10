Reforma da Previdência: entenda as regras de transição

O tema do dia é a reforma da Previdência. Em meio ao início da votação do texto da reforma, em Brasília, discute-se sobre as regras de transição do texto-base. A reforma, de forma gera, vai exigir uma idade mínima maior para os servidores se aposentarem. Hoje, a idade mínima é de 55 para mulheres e 60 para homens. Agora, vai subir para 62 anos para elas e 65 anos para eles.