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idade mínima e transição

Reforma da Previdência é promulgada: entenda o que muda

Advogado explica os principais pontos da Reforma da Previdência

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:33
Previdência Social Crédito: Márcio Alves/Agência O Globo
A Reforma da Previdência, proposta no pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovada no Congresso, foi promulgada nesta terça-feira (12) pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A Emenda Constitucional é uma das mais ambiciosas mudanças feitas nas regras de aposentadoria do país, entre os destaques está a idade minima para ter o direito a se aposentar, agora é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.
Além disso, outro destaque está nas alterações das regras de pensão e também nas regras de transição para quem já contribuiu com o INSS. Para ficar mais claro como está a previdência a partir de agora, ouça a entrevista com o advogado especialista em direito previdenciário, Rafael Vasconcellos:
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Vasconcelos - 12-11-19.mp3

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