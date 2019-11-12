Reforma da Previdência é promulgada: entenda o que muda

A Reforma da Previdência, proposta no pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovada no Congresso, foi promulgada nesta terça-feira (12) pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A Emenda Constitucional é uma das mais ambiciosas mudanças feitas nas regras de aposentadoria do país, entre os destaques está a idade minima para ter o direito a se aposentar, agora é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.