Reforma da Previdência: como tramita uma PEC paralela

Os novos passos que envolvem o futuro da Reforma da Previdência ganham destaque. Após a conclusão da votação pela Câmara, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma segue para o Senado. Nesse cenário, governadores têm defendido que estados e municípios sejam incluídos nas novas regras, quando o texto chegar ao Senado. Na explicação de Ricardo Gueiros, pós-doutor em Direito Constitucional e professor da Ufes, o Senado deverá usar uma “PEC paralela” para não ter que mudar a PEC original.