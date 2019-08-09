Reforma da Previdência: como tramita uma PEC paralela

Os novos passos que envolvem o futuro da Reforma da Previdência ganham destaque. Após a conclusão da votação pela Câmara, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma segue para o Senado. Nesse cenário, governadores têm defendido que estados e municípios sejam incluídos nas novas regras, quando o texto chegar ao Senado. Na explicação de Ricardo Gueiros, pós-doutor em Direito Constitucional e professor da Ufes, o Senado deverá usar uma “PEC paralela” para não ter que mudar a PEC original.
“Porque se tivesse que mudar diretamente a reforma ela voltaria para a Câmara dos Deputados para uma outra votação e o cenário, atual, é de pressa por parte dos parlamentares envolvidos. Dessa forma, a PEC paralela para incluir estados e municípios é votada por senadores e vai para a Câmara”, explica. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha o trâmite:
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Gueiros - 08-08-19.mp3