Reforma da Praça do Cauê depende do projeto de ampliação da Terceira Ponte

O governo do Estado está analisando o projeto para praça do Cauê, em Vitória, para melhorar o trânsito na região, que faz a ligação entre a Reta da Penha e a Terceira Ponte. A ideia é construir sobre a praça um elevado, por onde vão passar carros e ônibus, e rebaixá-la um pouco. No projeto, a praça não será dividida, ela será um pouco rebaixada para passagem de pedestres sem riscos e acima será uma continuação da Reta da Penha. As obras na praça fazem parte do projeto do BRT (corredor exclusivo para ônibus) e agora passa pela análise dos técnicos da Setop e do Departamento de estradas e rodagem (DER-ES). Em entrevista ao programa CBN Vitória, a subsecretária estadual de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, revelou que o projeto final será analisado pela prefeitura e comunidade da região. Segundo ela, a praça seria passagem apenas dos veículos de passeio.