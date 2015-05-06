Reforma da Praça do Cauê depende do projeto de ampliação da Terceira Ponte

O governo do Estado está analisando o projeto para praça do Cauê, em Vitória, para melhorar o trânsito na região, que faz a ligação entre a Reta da Penha e a Terceira Ponte. A ideia é construir sobre a praça um elevado, por onde vão passar carros e ônibus, e rebaixá-la um pouco. No projeto, a praça não será dividida, ela será um pouco rebaixada para passagem de pedestres sem riscos e acima será uma continuação da Reta da Penha. As obras na praça fazem parte do projeto do BRT (corredor exclusivo para ônibus) e agora passa pela análise dos técnicos da Setop e do Departamento de estradas e rodagem (DER-ES). Em entrevista ao programa CBN Vitória, a subsecretária estadual de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, revelou que o projeto final será analisado pela prefeitura e comunidade da região. Segundo ela, a praça seria passagem apenas dos veículos de passeio.
Já os ônibus, vão acessar a Terceira Ponte apenas pela Rua Duckla de Aguiar, onde haverá uma estação do BRT nas proximidades. "O projeto de melhoria do trânsito na Praça do Cauê depende da ampliação da Terceira Ponte, para comportar o BRT", disse Becacici. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Subsecretaria Luciene Becacici - 06-05-15