Reforço no policiamento nas ruas do Estado e blitze em ônibus começarão ainda em novembro

Reforço no policiamento chega às ruas em 17 de novembro próximo, com o início da Operação Verão. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, com a formatura de mais mil policiais militares nesta quinta-feira (05), o efetivo da PM chegará a 10 mil e 400 homens, recompondo a previsão legal do efetivo.