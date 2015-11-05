Reforço no policiamento nas ruas do Estado e blitze em ônibus começarão ainda em novembro

Reforço no policiamento chega às ruas em 17 de novembro próximo, com o início da Operação Verão. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, com a formatura de mais mil policiais militares nesta quinta-feira (05), o efetivo da PM chegará a 10 mil e 400 homens, recompondo a previsão legal do efetivo.
Para reduzir arrastões em ônibus, André Garcia anuncia blitze em ônibus e um acordo firmado com empresas de telefonia para o bloqueio também do telefone furtado e não apenas o da linha. A medida desestimularia assaltos deste tipo, cada vez mais frequentes em coletivos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sec André Garcia - 05-11-15