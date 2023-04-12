Reforço nas escolas: saiba como funciona a Patrulha Escolar no ES

Viatura da Patrulha Escolar Crédito: Pedro Dutra/Secom

A Patrulha Escolar foi criada em 2010 e é uma equipe que pertence à Companhia Especializada de Polícia Escolar, que tem como principal atividade a aproximação e a interação com as escolas, auxiliando na resolução dos mais variados problemas relacionados a atos infracionais cometidos por alunos. Os policiais também desenvolvem um trabalho motivacional através de palestras sobre diversos temas como combate ao bullying, violência doméstica e drogas.

As visitas às escolas são realizadas pela mesma dupla de policiais durante o ano letivo, sendo, um policial do sexo masculino e outro feminino para facilitar a aproximação com os alunos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar (Cepe), Major Eliandro Claudino de Jesus, fala sobre o assunto.

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