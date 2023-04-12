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Reforço nas escolas: saiba como funciona a Patrulha Escolar no ES

Quem explica é o Comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar, Major Eliandro Claudino de Jesus

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2023 às 11:24
Viatura da Patrulha Escolar
Viatura da Patrulha Escolar Crédito: Pedro Dutra/Secom
A Patrulha Escolar foi criada em 2010 e é uma equipe que pertence à Companhia Especializada de Polícia Escolar, que tem como principal atividade a aproximação e a interação com as escolas, auxiliando na resolução dos mais variados problemas relacionados a atos infracionais cometidos por alunos. Os policiais também desenvolvem um trabalho motivacional através de palestras sobre diversos temas como combate ao bullying, violência doméstica e drogas. 
As visitas às escolas são realizadas pela mesma dupla de policiais durante o ano letivo, sendo, um policial do sexo masculino e outro feminino para facilitar a aproximação com os alunos.  Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar (Cepe), Major Eliandro Claudino de Jesus, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Major Eliandro Claudino de Jesus - 12-04-23.mp3
Nos atendimentos são confeccionados Boletim de Atendimento da Patrulha Escolar - BAPE que são repassados para as Superintendências Regionais de Educação e as Gerências da SEDU, para adoção das providências necessárias, como também Boletins de Ocorrência Policial. 

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