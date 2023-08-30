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Refis 2023: ampliação de horário de atendimento em Vila Velha

Ouça entrevista com a secretária Municipal de Finanças, Adinalva Prates

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2023 às 11:44
Prefeitura de Vila Velha (PMVV)
Prefeitura de Vila Velha (PMVV) Crédito: Vitor Jubini
Os contribuintes que desejam quitar seus débitos e normalizar a situação fiscal com a prefeitura de Vila Velha podem contar com uma ajuda a mais da Secretaria Municipal de Finanças. Até quinta-feira (31), a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) estará atendendo em horário ampliado, das 8h às 20h, durante os últimos dias da 1ª fase do Programa Regularização Fiscal do Município, o Refiz 2023. Os interessados podem receber descontos de até 90% em juros e multar ou parcelar a dívida em até 36 vezes. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, esclarece as dúvidas sobre o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adnalva Prates - 30-08-23
O Refis Vila Velha 2023 permanecerá em vigor até 30/11/2023 e contemplará três fases: 1ª fase – de 26 de junho a 31 de agosto; 2ª fase – de 01 de setembro a 16 de outubro; 3ª fase – de 17 de outubro a 30 de novembro. Os maiores descontos serão concedidos durante a 1ª fase do programa, para pagamentos à vista, e os percentuais de desconto variam de acordo com o número de parcelas.

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