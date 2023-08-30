Refis 2023: ampliação de horário de atendimento em Vila Velha

Os contribuintes que desejam quitar seus débitos e normalizar a situação fiscal com a prefeitura de Vila Velha podem contar com uma ajuda a mais da Secretaria Municipal de Finanças. Até quinta-feira (31), a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) estará atendendo em horário ampliado, das 8h às 20h, durante os últimos dias da 1ª fase do Programa Regularização Fiscal do Município, o Refiz 2023. Os interessados podem receber descontos de até 90% em juros e multar ou parcelar a dívida em até 36 vezes. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, esclarece as dúvidas sobre o serviço. Ouça a conversa completa!